В подмосковном детсаду пятеро воспитанников отравились крысиным ядом

07.03.2020, 9:00, Разное

В подмосковном детском саду пятеро воспитанников отравились крысиным ядом, оставленным без присмотра. По данным агентства «Интерфакс», один из малышей взял с полки токсичное вещество и поделился им с другими.

Пострадавших экстренно госпитализировали. В больнице детям сделали промывание желудка, после чего выписали. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. По факту случившегося следователи проводят проверку, сообщает «Царьград».