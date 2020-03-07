«Грех жаловаться!»: директор «Муз-ТВ» заткнул рот обиженной Лере Кудрявцевой

07.03.2020, 9:00, Разное

Ранее стало известно, что поп-дива Ольга Бузова впервые станет одной из ведущих «Премии Муз-ТВ». Однако в этом списке не появилась Лера Кудрявцева, которая многие годы вела церемонию. Общественность стала подозревать, что ее попросту заменили на звезду «Дома-2».

Позже Лера Кудрявцева решила высказаться по этому поводу. Оказалось, телеведущая была шокирована новостью. В итоге она обиделась на руководство музыкального телеканала.

«Не ожидала, что телеканал, на котором я тружусь долгие годы даже не поставил меня в известность о таких изменениях. Мне кажется, это подлость», – прокомментировала тогда Кудрявцева.

Узнав, что телеведущая негодует по поводу ее замены на главной музыкальной премии страны, генеральный директор телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров решил заступиться за Ольгу Бузову и внести ясность в происходящее. Он отметил, что Лера не имеет никаких долгосрочных контрактов, а изменение состава ведущих на церемонии он назвал нормальной практикой. В этом году также не принимают участие в качестве ведущих Настя Ивлеева, Михаил Галустян и Дмитрий Нагиев, которые были задействованы ранее на тех же условиях, что и Кудрявцева.

«Лично мне была непонятна обида Леры вдвойне – ведь благодаря «Муз-ТВ» она стала визитной карточкой музыкального телевидения в России, ей всегда давали лучшие проекты. Ей грех на что-то жаловаться, и уж тем более упрекать в чем-то нас!» – пояснил Давлетяров в интервью порталу Super.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Arman Davletyarov (@arman_dav) 7 Июн 2019 в 10:15 PDT

Напомним, «Премия Муз-ТВ» состоится 5 июня 2020 года. Компанию Ольге Бузовой составят Ксения Собчак, Максим Галкин и Александр Ревва.