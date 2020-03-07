Товарооборот РФ и Китая за первые два месяца 2020 года вырос на 5,6%

07.03.2020, 8:51, Новости дня

Товарооборот РФ и Китая с января по февраль включительно увеличился в годовом исчислении на 5,6%, до 17,1 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Из опубликованных данных следует, что за первые два месяца 2020 года экспорт в Россию из Китая упал на 15,4% и составил около 6 млрд долларов. При этом импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 21,7%, до 11,1 млрд долларов, передает ТАСС.

Кроме того, по данным Главного таможенного управление КНР, товарооборот Китая и США за январь и февраль сократился в годовом исчислении на 20,9%, до 60,5 млрд долларов. За этот же период китайский экспорт в Соединенные Штаты уменьшился на 27,7%, до 42,9 млрд долларов. Импорт американской продукции в КНР вырос на 2,5%, до 17,6 млрд долларов.

Положительное сальдо Китая за два месяца составило 25,3 млрд долларов, сократившись примерно на 40% по сравнению с январем и февралем 2019 года.

В целом внешний товарооборот Китая за январь и февраль 2020 года сократился на 11%, составив 591,9 млрд долларов. За этот период экспорт КНР уменьшился в годовом исчислении на 17,2% и составил 292,4 млрд долларов. Импорт сократился на 4%, до отметки 299,5 млрд долларов.

Напомним, товарооборот РФ и Китая в 2019 году увеличился на 3,4%, до 110,75 млрд долларов. В 2018 году товарооборот РФ и Китая впервые превысил 100 млрд долларов. При этом РФ и Китай решили довести товарооборот до 200 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что рост торгового оборота с Китаем стал следствием роста уровня доверия между странами.