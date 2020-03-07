Новый министр финансов Украины объявил борьбу с недобросовестными плательщиками налогов

07.03.2020, 8:50, Новости дня

Для наполнения бюджета в Украине следует бороться с нарушениями при оплате налогов. Такое мнение 6 марта в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» выразил новый министр финансов Украины Игорь Уманский.

«Первое направление – борьба с теми недобросовестными плательщиками [налогов], которые, используя разные схемы и модели, сегодня просто недоплачивают доходы государственного бюджета», – сказал он.

Министр считает, что проблема не в отдельно взятых ведомствах.

«Кто-то смотрит на таможню, кто-то – на налоговую: «Здесь выполняется, здесь не выполняется». Необходимо понимать простую вещь: на администраторов следует смотреть комплексно. Это как сообщающиеся сосуды. Если на таможне недобрали, то это должна добрать налоговая при реализации этих товаров. Это совместная работа, совместная база данных и совместная ответственность», – отметил Уманский.

4 марта, выступая в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за два месяца 2020 года невыполнение госбюджета составляет 16 млрд грн, 13 млрд из которых – «это провал поступлений от таможни».