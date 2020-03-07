«Краса» курской полиции вызвала жаркие споры в соцсетях
07.03.2020, 8:42, Новости дня
Полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская стала победительницей конкурса "Краса полиции" в Курской области.
Но нестандартные внешние данные Ирины стали поводом для бурного критического обсуждения в соцсетях, передает РИА Новости.
Десять участниц принимали участие в творческом и кулинарном состязаниях. А также дефилировали по подиуму в вечерних платьях.
Часть пользователей не поверила в честность конкурса. Некоторые шутили про "папу-генерала". Но остальные от души поздравляли победительницу. Мужчины напоминали о том, что конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе.
Большинство сошлись на том, что о вкусах не спорят.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет