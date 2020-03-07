«Краса» курской полиции вызвала жаркие споры в соцсетях

07.03.2020, 8:42, Новости дня

Полицейский-кавалерист ППС городского управления МВД Ирина Ходыревская стала победительницей конкурса "Краса полиции" в Курской области.

Но нестандартные внешние данные Ирины стали поводом для бурного критического обсуждения в соцсетях, передает РИА Новости.

Десять участниц принимали участие в творческом и кулинарном состязаниях. А также дефилировали по подиуму в вечерних платьях.

Часть пользователей не поверила в честность конкурса. Некоторые шутили про "папу-генерала". Но остальные от души поздравляли победительницу. Мужчины напоминали о том, что конкурс красоты в полиции подразумевает испытания по физподготовке и стрельбе.

Большинство сошлись на том, что о вкусах не спорят.



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