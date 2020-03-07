Хоккеисты «Виннипега» забросили четыре безответных шайбы в ворота «Вегаса»

07.03.2020, 8:42, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" на льду домашней арены Bell MTS Place обыграл команду "Вегас Голден Найтс", забросив в ворота соперника четыре безответных шайбы – 4:0.

У победителей шайбы забросили Николай Элерс (1-я минута), Патрик Лайне (5), Кайл Коннор (19) и Мэтью Перро (35). Элерс и Лайне, помимо голов, записали на свой счет по одной результативной передаче.

"Виннипег" одержал третью победу в последних пяти играх и с 76 очками занимает восьмое место в Западной конференции, а "Вегас" в ней же расположился на четвертой строчке, имея в активе 82 очка.



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