Персонал Arianespace эвакуировали с космодрома Куру из-за вспышки коронавируса

07.03.2020, 8:41, Новости дня

Персонал французской компании Arianespace практически в полном составе покинул космодром Куру во Французской Гвиане из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в соседнем населенном пункте, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

«Персонал французской компании Arianespace почти в полном составе покинул расположение космодрома Куру в связи с выявленными в соседнем населенном пункте случаями заражения коронавирусом среди туристов из Азии», – сообщил один из источников ТАСС.

Другой источник подтвердил информацию и уточнил, что «российский боевой расчет – около 300 человек – планирует вернуться в РФ, предварительно завершив операции по переносу пуска «Союза-СТ» с эмиратским спутником Falcon Eye 2».

В связи с выявленными фактами заражения представители Arianespace не встречались с российскими специалистами по ситуации с переносом запуска ракеты «Союз-СТ», а «ограничились только письмом с решением о переносе старта ракеты», отметил источник.

По словам второго источника, российских специалистов по возвращении не планируется закрывать на карантин, так как «они не контактировали с местными жителями и туристами, а также любыми потенциально инфицированными людьми».

Он также уточнил, что за субботу – воскресенье (7-8 марта) представители Роскосмоса снимут ракету-носитель «Союз-СТ» со стартового стола, перевезут в монтажно-испытательный комплекс космодрома Куру и разберут: от носителя отстыкуют головную часть с космическим аппаратом и «разгонник». «Вернуться к операциям по замене разгонного блока «Фрегат» планируется позже. Это связано с алгоритмом работ и отъездом персонала оператора космодрома», – отметил источник, добавив, что «ракету можно было переподготовить и запустить быстрее».

Накануне сообщалось, что ракету «Союз-СТ» решили снять со старта в Куру из-за «некритических замечаний».



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