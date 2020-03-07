Импорт нефти в Китай за январь и февраль вырос более чем на 5%

07.03.2020, 8:41, Новости дня

Китай в январе и феврале 2020 года закупил за границей 86 млн тонн нефти, что на 5,2% превышает объем импорта данного энергоносителя за аналогичный период годом ранее, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным властей КНР, в денежном выражении импорт нефти в Китай за январь и февраль 2020 года превысил 42,1 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 14,7%. В то же время физический и стоимостный объем ввезенных в КНР продуктов нефтепереработки заметно сократился – на 13,6% и 4,1%, до 4,9 млн тонн и 2,9 млрд долларов соответственно, передает ТАСС..

Объем закупленного Китаем природного газа за два месяца 2020 года вырос на 2,8%, до 17,8 млн тонн. В стоимостном выражении он при этом уменьшился на 16%, до 7 млрд долларов.

Согласно статистике, в 2019 году импорт нефти в Китай вырос на 9,5%, составив 506 млн тонн, закупки природного газа страны выросли на 6,9%, до 96,56 млн тонн.

Напомним, в ноябре 2019 года «Транснефть» досрочно вывела систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» на полную мощность.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему российская нефть уходит из Европы в Китай.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / У Иглесиаса и Курниковой родился третий ребенок

06.02 / Внешняя политика в ежегодном послании президента США: мнение экспертов

14.01 / Треть россиян устала от новогодних каникул

15.01 / Искали исламистских радикалов — Welt об облаве на чеченцев в Германии

01.01 / На Новый год в Екатеринбурге мужчина открыл огонь из автомата

15.01 / В Ставрополе пранкера избили за розыгрыш в торговом центре

13.02 / Число инфицированных коронавирусом COVID-19 резко возросло

18.02 / Для студента Андрея Баршая запросили 3,5 года колонии по «московскому делу»

25.02 / Россию обязали выплатить 10 тысяч евро фигурантам «болотного дела» Гаскарову и Гущину

26.02 / Ветеран СВР рассказал о планах друзей-црушников по разрушению СССР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика