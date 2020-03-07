Оборотень в Дефайенсе: Массовые наблюдения волосатого монстра в 1972 году

07.03.2020, 8:39, Разное

Дефайенс это маленький городок в американском штате Огайо с населением всего около 16 тысяч человек. Он был основан в конце 18 века, но до 1972 года о нем мало кто знал даже в США.

Зверя наблюдали тут лишь в период с июля по август 1972 года, то есть всего два месяца, после чего он пропал куда-то так же внезапно как и появился. И в эти два месяца паника в городе была такой, что местные жители запрещали детям играть на улице после школы, а держали их дома под замком.

Местная полиция тщательно прочесывала улицы и окраины городка и днем и ночью, но так ничего и не обнаружила (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Первым с вероятным оборотнем встретился железнодорожный рабочий, это было раннее утро 25 июля и мужчина только-только пришел на место работы. Он направлялся к рельсам в районе пересечения Пятой улицы и улицы Свифт и Ко, когда из тени откуда-то сбоку выступило высокое и человекоподобное существо.

На нем была разодранная в клочья одежда, тело с ног до головы было покрыто темными жесткими волосами, а голова больше всего напоминала голову волка или немецкой овчарки.

В одной руке этого существа был обломок кирпича и внезапно оно с силой ударило рабочего по плечу. После этого монстр убежал прочь, оставив человека лежащим на земле и скорчившимся от боли и ужаса. Было еще темно и на небе была круглая Луна. Эта деталь потом неоднократно убеждала исследователей о том, что жители Дефайенса столкнулись с тем самым классическим оборотнем, в которого проклятый человек превращается лишь в полнолуние.

Когда рабочий пояснил о нападении на него монстра, еще двое железнодорожных рабочих поведали, что они тоже видели на днях что-то большое и волосатое.

Через несколько дней в местной газете "The Blade" вышла статья под названием "Оборотень в Дефайенсе". В ней в частности приводились слова железнодорожного рабочего Тэда Дэвиса:

"Я занимался соединением воздушного шланга между двумя машинами, когда кинул взгляд вниз и заметил огромные волосатые ноги. Я поднял глаза и заметил зверя с большой палкой, которую он держал на плече. Когда я начал с ним говорить, он убежал в лес".

Второй рабочий Том Джонс описал увиденное им существо еще более кратко, он лишь сказал, что оно было очень волосатым.

2 августа еще одна статья под названием "Настоящий фильм ужасов развернулся на Пятой улице" была опубликована в газете "Crescent News", а 3 августа в той же газете появилась статья "Оборотень продолжает появляться". В тот же день еще один местный житель столкнулся с этим чудовищем. на этот раз на перекрестке улиц Деррик и Южной Клинтон-стрит.

Было около часу ночи и очевидец шел по направлению к гостинице "Генри", когда вдруг заметил, что его преследует что-то большое. Его мигом охватило жуткое и тревожное чувство и он со всех ног кинулся к полицейскому участку. После того как он пояснил об этом полицейским, остаток ночи этот человек провел в холле гостиницы "Генри", боясь выйти на улицу, пока не рассветет.

4 августа газета "Crescent News" вышла с новой статьей про оборотня, где описывался еще один случай наблюдения, а также сообщалось, что полиция пока не рассматривает все это дело как достойное внимания.

К тому времени паника об оборотне, который бродит по ночам по улицам города, охватила почти все население и дошла до окраинных домов. В одном из таких домов жила женщина, которая пошла в полицию и рассказала, что ночью нечто пыталось ворваться в ее дом, ломясь в дверь и терзая дверную ручку. Это мог быть просто грабитель, однако женщина уверяла, что существо за дверью громко рычало как зверь.

Начальник полиции Дон Ф. Бреклер пытался успокоить людей и заявил, чтобы они не пытались сами справиться с монстром. а звонили в 911, если увидят что-то необычное. Он также заявил, что эту ситуацию полиция принимает всерьез и они забоятся о безопасности населения.

И тем ни менее полиция не верила в оборотня. По одной из версий полицейских, людей мог пугать преступник, носящий волчью маску. Однако одной из проблем было то, что множество очевидцев сообщали о высоком росте существа и что его тело полностью покрыто волосами. Для преступника не было бы проблемой раздобыть маску волка, но вот с большим волосатым костюмом уже могли быть сложности, такое не в каждом магазине купишь.

Не удивительно, что когда полицейские заявили о версии с преступником в маске в интервью и это интервью появилось в газете, множество жителей города начали высмеивать эту версию, а заодно и некомпетентность органов правопорядка.

Тем временем еще больше людей стали сообщать о том, что огромный монстр пытался проникнуть по ночам в их дома и оставлял длинные глубокие царапины на дверях. А потом снова выступили железнодорожные рабочие, многие из которых рассказали, что они встречали этого монстра еще в середине июля, но ранее боялись об этом говорить, так как считали, что их высмеют.

Малу-помалу, в полиции накопилось достаточно свидетельских показаний, чтобы можно было составить своеобразный фоторобот подозреваемого. Это было существо ростом около 2 метров с короткими и грубыми волосами на всем теле. Его телосложение напоминало человеческое и на нем были обрывки джинсов и рубашки.

До середины августа этого зверя продолжали наблюдать, причем в основном в районе железнодорожных путей, а потом оно исчезло и в последующие годы его больше никогда тут не видели.