Календарь: 7 марта — День неподражаемого Андрея Миронова

07.03.2020, 8:38, Новости дня

В этот день в 1941 году родился знаменитый советский артист Андрей Миронов.

Мать Миронова Мария Владимировна всю беременность провела на сцене, ее даже рожать увезли прямо из театра. Андрей родился 7 марта, но родители решили: «Запишем 8-го. И будет подарок для женщин». И действительно, Миронов стал любимцем женщин. При рождении Андрей получил фамилию отца Александра МенАкера и носил её до 1950 года, однако в связи с «делом врачей», местами имевшим антиеврейский характер, родители сменили фамилию мальчика на материнскую.

С детства его окружала атмосфера творчества и театрального искусства, поэтому поступление Андрея Миронова в Театральное училище им. Щукина не было неожиданностью, хотя мать прочила ему карьеру дипломата. Миронов страдал полнотой и почти всю жизнь сидел на изнурительных диетах, занимался спортом. Но на экране он был всегда подтянут и свеж — элегантный, обаятельный, остроумный, голубоглазый блондин, не похожий ни на кого.

После грандиозного успеха «Бриллиантовой руки» мастер комедии боялся, что останется в истории кинематографа как Геша Козодоев. Он мечтал о серьезных ролях. Это ему удалось в фильмах «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Мой друг Иван Лапшин». Миронов был разнообразен как актер, ему удавались самые различные роли – комедийные, трагические, классические. Он был любим зрителями и режиссерами, много играл и снимался, был очень востребованным актером. Но в начале 1980-х годов у него начинаются проблемы со здоровьем (как потом определили врачи, у актера была хроническая аневризма сосудов головного мозга).

Несмотря на это, он продолжал активно работать в кино и театре, много гастролировал по стране, собирая аншлаги. Как вспоминают его друзья, Миронову было свойственно «спаливать» себя, гореть, как свечка. В 45 лет он выглядел очень усталым, как будто прожил все 80, потому что в таком ритме, как он, не жил никто. В августе 1987 года, во время гастролей, Миронов потерял сознание на сцене в ходе спектакля. Врачи диагностировали обширное кровоизлияние. Актер умер через два дня, не приходя в сознание, на 47-м году жизни.

События дня:

321 г. — по указу римского императора Константина I Великого воскресенье объявлено выходным днем.

1876 г. — Александр Белл запатентовал телефон.

1967 г. — постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.

1987 г. — на ЦТ появилась передача «До и после полуночи» Владимира Молчанова. Гостем первого эфира был Андрей Миронов.

Именинники:

Андрей, Владимир, Ирина, Маргарита, Михаил, Николай, Сергей.

Родились:

Морис Равель (1875-1937) — французский композитор.

Шамиль Тарпищев (1948 г.) — российский теннисист и тренер.

Александр Ф. Скляр (1958 г.) — российский рок-музыкант.