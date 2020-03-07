Иван Ургант поздравил женщин с наступающим 8 Марта клипом с рэпером Niletto

07.03.2020, 8:37, Разное

Отечественный телеведущий Иван Ургант в недавнем эфире своего вечернего шоу поздравил женщин с наступающим 8 Марта. В качестве подарка шоумен презентовал клип на популярную песню рэпера Niletto «Любимка».
В кадрах ролика телеведущий и рэп-исполнитель предстали в образах героев компьютерной игры, проходящих своеобразный квест с поиском подарка к празднику. Слова популярной песни Niletto немного переделали, чтобы они больше соответствовали «тематике» весеннего женского праздника. Клип, как написал в Instagram Иван Ургант, создавался на студии Александра Гудкова специально для «любимок» к 8 Марта.

В комментариях к публикации на странице шоу «Вечерний Ургант», где изначально анонсировался клип, большинство фолловеров благодарят телеведущего и рэпера, подаривших «милой пародией» прекрасное настроение и заряд позитивных эмоций.



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