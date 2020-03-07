Мнение: Тиньков обречен?

07.03.2020, 8:24, Разное

Forbes опубликовал заявление Олега Тинькова, что он болен лейкемией. Дословно: «У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь».

Острая форма лейкемии или рак крови – это чересчур серьезно, чтобы с этим шутить или прикрываться, отбиваясь от мытарей США, намеренных стрясти с банкира налог на отказ от гражданства США с суммы в миллиард долларов. И отправить на тюремные нары на вполне приличный срок.

«Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом», — написал Тиньков.

52-летний Олег Тиньков, видимо, действительно тяжело болен и борется за жизнь. Намерения американских правоохранителей его, похоже, волнуют факультативно.

После сообщения банкира о своей болезни, стоимость акций TCS Group Holding, которой принадлежит «Тинькофф банк», упала более чем на 23% на биржах Москвы и Лондона. Эдак США достанется разве что дырка от бублика…

Мне вот интересно, диагноз Олега Тинькова как-то повлияет на позицию США? Или правосудие США, как и России, не предусматривает проявления гуманности даже к больным раком крови?

А если Тиньков завещает все свое состояние научным центрам, разрабатывающим лекарство против рака? Или благотворительным фондам, помогающим больным? США все-равно будет добиваться экстрадиции банкира, чтобы отдать его под суд? И болезнь, и завещание станут разве что смягчающим вину обстоятельством для присяжных?

Фотография отсюда