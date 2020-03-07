NASA опубликовало фото «дьявольских рогов» при восходе Солнца в Персидском заливе

07.03.2020, 8:07, Разное

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовала во Всемирной сети фото «дьявольских рогов», сделанного при восходе Солнца в Персидском заливе. Данное явление было вызвано заходом Луны за светило и оптическим эффектом из-за наличия тёплых масса воздуха.

Автором снимка является известный фотограф Элиас Часиотис. Специалист прислал фотографию на «Астрономическую картинку дня» – особый раздел на официальном WEB-сайте NASA, где размещаются различные интересные материалы. Снимок вскоре был замечен доктором Робертом Немировым из Мичиганского технологического университета. В кадре можно наблюдать, как из-за горизонта поднимаются гигантские «дьявольские роги» красного цвета. Данный мираж, отметил исследователь, входит в группу природных явлений, которые в научном мире называются Fata Morgana.

При анализе фотоснимка можно определить несколько моментов, среди которых называют восход Солнца, затмение, а также оптическую иллюзию, возникшую в атмосфере планеты. Визуально наблюдаются как бы два изображения светила, так как оно частично закрыто Луной. Немиров отметил, что поднятие вверх тёплого воздуха вызывает эффект погружения в них звезды и спутника Земли.