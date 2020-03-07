Названы нетипичные признаки диабета

07.03.2020, 8:07, Разное

Иногда диабет развивается без яркой симптоматики и остается незамеченным. Не пропустить начало опасной болезни поможет перечень нескольких нетипичных признаков.
Среди основных нетипичных признаков, часто воспринимаемых как результат других заболеваний или условий жизнедеятельности, медики называют похудение без видимых причин, неожиданные приступы тошноты и раздражительность. Чувство усталости, которое сопровождает человека даже в самое неподходящее время, например, утром после длительного отдыха, связано с нарушением производства энергии. Кстати, признак усталости считается в медицине крайне опасным, так как может сигнализировать и о начале онкологии. Появление же его вскоре после еды предполагает присутствие диабета. С приемом пищи связан и такой симптом, как повышенный аппетит, а часто и наличие жажды. Объясняются они потерей жидкости и необходимых питательных веществ.

Общеизвестна простота диагностирования болезни. Для выявления диабета достаточно анализа крови и мочи. Поэтому регулярные медицинские обследования помогут выявить заболевание на ранней стадии и часто лечением и диетой восстановить уровень сахара.



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