Лариса Гузеева рассказала поклонникам о результатах похудения

07.03.2020, 7:07, Разное

Телеведущая Лариса Гузеева с гордостью опубликовала снимок в полный рост. Теперь поклонники могут увидеть её первые успехи в похудении.
Спортивный костюм подчеркивает постройневшую фигуру актрисы, которой скоро исполнится 61 год. Свое решение избавиться от лишнего веса Гузеева приняла по совету врачей специализированного медцентра в одном из пригородов Северной столицы. Чтобы заинтересовать поклонников тем, насколько изменился её рацион, телеведущая пояснила о своём меню. Ужин состоял из кусочка рыбы весом 50 г и 100 г кабачков. Продукты были приготовлены на пару без соли и специй. На завтрак было предложено яйцо-пашот и брокколи.

Скудное питание, по мнению поклонников, не отразилось на настроении их любимицы. Она благодарит своих фанатов за поддержку, гордится достигнутыми успехами и надеется, что скоро сможет впечатлить их новыми достижениями.



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