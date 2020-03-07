Технологии: Саранча в поисках бомбы и взаимосвязь тестостерона с раком. Последние новости медицины

07.03.2020, 7:06, Разное

Высокий уровень тестостерона приводит к риску сахарного диабета 2-го типа и некоторых видов рака, «Виагра» может вызвать цветовую слепоту, американские ученые вывели саранчу, способную вынюхивать бомбы. Эти и другие новости в очередном обзоре медицинских новостей.

Избыток тестостерона​ может провоцировать онкологию и диабет

Согласно новому исследованию британских ученых, одной из главных причин сахарного диабета 2-го типа, ожирения и некоторых видов рака может быть нарушение уровня тестостерона в сыворотке крови.

Эксперимент показал, что повышенный уровень тестостерона, который обусловлен генетическими факторами, может как повышать, так и снижать риски определенных заболеваний в зависимости от пола.

Ученые проанализировали и изучили образцы ДНК 425 тысяч участников крупнейшего в Великобритании хранилища биологических материалов. В итоге они выявили 2571 генетическую вариацию, связанную с различиями в уровнях тестостерона и белка, связывающего половые гормоны в крови.

Оказалось, что избыток полового гормона по-разному влиял на здоровье женщин и мужчин.

Так, у женщин с высоким уровнем тестостерона на 37% выше риск развития сахарного диабета 2-го типа и на 51% – синдрома поликистоза яичников.

В случае с мужчинами повышение уровня тестостерона оказалось полезно для их здоровья и снижало риск развития сахарного диабета на 14%.

Ученые также установили, что высокий от природы уровень тестостерона способствовал возникновению рака – рака эндометрия и молочной железы у женщин и предстательной железы у мужчин.

Ученые планируют продолжить изучать влияние тестостерона, чтобы в будущем снизить риск возникновения метаболических заболеваний и некоторых видов рака.

«Виагра» может привести к цветовой слепоте

Голубая таблетка с 20-летней историей может вызвать необычные визуальные эффекты, говорится в новом исследовании турецких медиков.

Первоначально «Виагру» создали для лечения артериальной гипертензии. Но вскоре разработчики препарата увидели еще одно действие: способность расширять кровеносные сосуды помогает мужчинам поддерживать эрекцию. И с 1998 года «Виагра» становится главным препаратом для лечения эректильной дисфункции и самым быстро продаваемым лекарством в истории фармацевтики.

Однако доктор Карааслан из клиники Дюньягез в Турции заметил еще одну особенность «Виагры» у своих пациентов.

17 мужчин, принявших впервые этот препарат в максимально высокой рекомендованной дозе, отмечали у себя визуальные побочные эффекты сразу после приема «Виагры»: аномально расширенные зрачки, размытое зрение, гиперчувствительность к солнечному свету и нарушение цветового восприятия, которое включало интенсивно-синее цветовое зрение.

Все симптомы у мужчин исчезли в течение двух-трех недель.

Фермент «бессмертия» определяет рак за 10 лет до его возникновения

Раннее выявление рака является ключевым фактором успешного лечения и выживаемости пациентов онкологических клиник. Но современные методы диагностики рака мочевого пузыря представляют определенный риск и часто болезненны. Кроме того, не всегда удается диагностировать рак на ранних стадиях заболевания.

Согласно исследованию международной группы ученых под руководством ВОЗ, рак мочевого пузыря можно обнаружить благодаря простому анализу мочи задолго до проявления клинических симптомов.

Биомаркером нового исследования стала обратная транскриптаза теломеразы (telomerase revers transcriptase, TERT), субъединицы фермента теломеразы. Именно теломеразу называют прототипом элексира бессмертия, отсрочивающим старение клетки.

Ученые проанализировали образцы мочи у 38 человек, у которых бессимптомно протекал рак мочевого пузыря, и 152 контрольных образца здоровых людей. Новое исследование основано на обнаружении мутации в гене TERT.

В 46,7% случаев диагноз «рак мочевого пузыря» подтвердился за десять лет.

«Другой мозг» у людей с асоциальным поведением

Ученые из США, Англии и Новой Зеландии сканировали мозг людей со стойким антиобщественным поведением и ведущих асоциальный образ жизни.

В ходе исследования они сделали более 600 МРТ-снимков и проанализировали данные о 672 участниках в возрасте от 7 до 45 лет.

По данным ученых, у 80 человек социопатическое поведение (личностное расстройство, при котором человек пренебрегает общественными нормами) прослеживалось на протяжении всей жизни, у 151 человека – только в подростковом возрасте.

Сканирование головного мозга показало участки с особым истончением коры головного мозга. Атрофические изменения коры головного мозга коснулись лишь тех участников, кто на протяжении всей жизни совершал «противоправные действия», и были выражены в областях мозга, отвечающих за эмоции и контроль над исполнительными функциями.

Спецсаранча для поиска бомбы

На смену специально обученным собакам-нюхачам и ручным детекторам приходят насекомые-киборги, которые будут использоваться в военных целях для поиска и идентификации взрывчатых веществ по запаху.

Команда ученых из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) усовершенствовала уникальную обонятельную систему американской саранчи Schistocerca americana и запрограммировала насекомых на восприятие определенных запахов, в том числе и на запах взрывчатки.

Простая структура головного мозга и уникальная способность чувствовать широкий спектр химических запахов этих насекомых делают их идеальными кандидатами для кибернетических имплантатов.

Саранча имеет мощную чувствительную обонятельную систему. Она чрезвычайно быстро обрабатывает химические сигналы и отлично чувствует запахи, даже когда один запах может казаться «замаскированным» другими.

Электроды, имплантированные в обонятельные отделы мозга саранчи, сигнализировали об обнаружении взрывчатого вещества уже в течение 500 миллисекунд после контакта с заданным программой веществом. А точность обнаружения взрывчатого вещества в воздухе с помощью одного насекомого составила в среднем 60%.