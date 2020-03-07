Милованов: Президент говорил о падении промышленности на 5%. По нашим данным, оно составляет лишь 0,5%

07.03.2020, 7:05, Новости дня

Промышленное производство в Украине упало меньше, чем говорил об этом президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в интервью LIGA.net, которое вышло 6 марта, заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Президент говорил о падении промышленности на 5%. По нашим данным (а Госстат изменил базу сравнения с 2010-го на 2016 год), падение составляет лишь 0,5%. Это на фоне того, что в каждой стране есть падение промышленного производства на несколько процентов. То есть мы лучше других, мы относительно в плюсе по сравнению с некоторыми другими странами. Я думаю, надо сделать график и показать, как в среднем растет Европа и как – мы. Мы всегда отставали, а в этом году некоторые страны опережаем, сокращая темпы падения», – сказал Милованов.

По его мнению, главная проблема украинской промышленности состоит в том, что «из нее выкачаны ресурсы».

«Есть, конечно, олигархические компании, «Интерпайп» Виктора Пинчука, например, или государственные, [как] «Турбоатом», где все классно. Но есть предприятия, и их много, у которых нет ничего. Например, ЗАлК (Запорожский производственный алюминиевый комбинат. – «ГОРДОН») приватизировали и полностью порезали. Половина государственных промпредприятий находится в санации, даже наши авиазаводы, которые могли бы работать, почему-то не работают. И такого много. Чтобы понять, почему наша промышленность стала такой никчемной, стоит ответить на два вопроса: вкладывались ли средства в их модернизацию и хорошие ли руководители были в этих промышленных компаниях? Ответ таков, что обычно владельцы предприятий просто выкачивали оттуда деньги», – сказал Милованов.

В модернизацию промышленных предприятий в Украине, по подсчетам экс-министра, нужно вложить десятки миллиардов долларов, но у государства нет таких средств.

«Но $1–2 млрд можно было бы дать на эту поддержку. И мы даже разрабатывали программу поддержки промышленности и продвижения экспорта. Но как будет действовать новое правительство – не знаю. Однако без поддержки мы не сможем сделать украинскую промышленность конкурентоспособной», – уверен бывший чиновник.

Журналист задал Милованову вопрос по поводу его идеи о выделении 90 млрд грн на модернизацию промышленности. Предложение критиковали в Министерстве финансов.

«90 млрд грн – это на три года. То есть 30 млрд в год. Из них 13 млрд грн – на компенсацию процентов по кредитам на покупку земли (суммарно – почти половина всей суммы, если рынок будет запущен)… На самом деле 30 млрд грн в год из бюджета в 4 трлн грн – это менее 1%. В Европе только на поддержку агро выделяют по 10% от ВВП в отрасли», – сказал он.

Во время выступления в парламенте перед отставкой правительства Алексея Гончарука 4 марта Зеленский назвал падение промышленного производства болью.

«Другая наша боль – падение промышленности на 5%, и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности. Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминанием. Ми рискуем, что о нашем промышленном потенциале скоро будут говорить: «Это было давно и неправда», – заявил глава государств.

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе рост промышленного производства в Украине замедлился на 5,1% по сравнению с январем 2019 года. Наибольшее замедление роста промпроизводства зафиксировано в отрасли снабжения электроэнергией и газом.