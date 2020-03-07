Мнение: Обвал

07.03.2020, 6:45, Разное

Нефть сегодня обвалилась на 8 процентов:

Больной болен, и пока признаков стабилизации нет. Безусловно, катастрофу запустила эпидемия, но она лишь обострила имеющиеся проблемы. Китай более не может считаться локомотивом мировой экономики, скорее, он становится камнем на шее. Все происходит слишком быстро, чтобы люди и рынки смогли психологически перестроиться и принять то, что было неизбежным гораздо раньше. Но принимать придется, и с этим придется жить. А потому ничего нового: вначале паника, затем осознание происходящего, затем — поиск новых балансов. Но уже на новых уровнях. Сейчас первый этап, а потому впереди еще много чего интересного.

Нас, конечно, интересует Россия. Мы же в складывающихся обстоятельствах будем жить как в известном анекдоте: "Папа, ты стал меньше зарабатывать, теперь ты будешь меньше пить? Нет, сынок — теперь вы будете меньше есть". Если кто-то всерьез полагает, что российские воры будут воровать меньше, то он ошибается — они будут воровать еще больше, а платить придется всем остальным. То есть — нам. Но тут вариантов нет: пока у власти нынешние, никакого иного развития событий не предвидится.