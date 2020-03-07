Исландия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

07.03.2020, 6:30, Новости дня

Власти Исландии приняли решение ввести в стране чрезвычайное положение из-за роста числа заразившихся новым коронавирусом, сообщило Норвежское телеграфное бюро.

После введения чрезвычайного положения в различных учреждениях Исландии начнут действовать более жесткие правила по предотвращению заражения, в том числе правила гигиены. Вместе с этим власти Исландии решили пока не вводить запрет на проведение массовых мероприятий, однако не исключили принятия таких мер в будущем, передает ТАСС.

В пятницу в стране было выявлено шесть новых случаев заражения, при этом, по данным властей, двое заразились уже в Исландии, хотя до этого заражение происходило только во время поездок за рубеж – в Италию и Австрию. Общее число случаев достигло 43. Состояние всех зараженных медики оценивают как нормальное.

Напомним, к пятнице число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек, более 80% случаев заболевания пришлось на Китай. При этом число излечившихся от коронавируса в КНР за сутки в 17 раз превысило число заболевших.

По мнению ученых, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.