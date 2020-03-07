НХЛ. «Нью-Джерси» Гусева одолели «Сент-Луис» Барбашева

07.03.2020, 6:18, Новости дня

Матчем между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Сент-Луис Блюз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Дьяволы" дома оказались сильнее "блюзменов" со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт, Дакота Мермис, Коннор Кэррик и Джоуи Андерсон. У гостей отличились Винче Данн и Джейден Шварц.

Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев провел на льду 12 минут 48 секунд, однако результативными действиями не отметился. Как и его соотечественник Иван Барбашев из "Сент-Луиса".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Лесные пожары в Австралии. 113 видов животных нуждаются в экстренной помощи

27.12 / У РФ возникли вопросы к США по соблюдению СНВ-3

25.01 / На Украине назвали последствия отставки Суркова

20.02 / Экс-советник Трампа приговорен к 3,4 годам тюрьмы

24.01 / Нафтогаз предупредил о возможности отключения отопления в 30 городах Украины

13.02 / Незаконные действия Минэнерго ставят крест на корпоратизации госсектора – глава набсовета «Укргидроэнерго» Гвоздий

24.02 / Рейс S7 из Москвы не смог приземлиться в Иркутске из-за тумана

22.01 / WADA временно приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

05.01 / В США 60 человек пострадали в масштабной аварии, еще пять – погибли

06.02 / Брежнева обнародовала снимки празднования своего дня рождения с мужем и сестрами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика