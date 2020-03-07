НХЛ. «Нью-Джерси» Гусева одолели «Сент-Луис» Барбашева

07.03.2020, 6:18, Новости дня

Матчем между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Сент-Луис Блюз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Дьяволы" дома оказались сильнее "блюзменов" со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт, Дакота Мермис, Коннор Кэррик и Джоуи Андерсон. У гостей отличились Винче Данн и Джейден Шварц.

Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев провел на льду 12 минут 48 секунд, однако результативными действиями не отметился. Как и его соотечественник Иван Барбашев из "Сент-Луиса".