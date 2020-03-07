Коронавирус меняет планы всего мира

07.03.2020, 6:18, Новости дня

Государственный комитет по здравоохранению Китая озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусом в стране.

Число подтвержденных случаев за сутки возросло на 99 и достигло 80 651, 28 человек скончались (21 из них в Ухане), 1678 выздоровели и выписаны из больниц.

На данный момент в медучреждениях проходит курс лечения 22 177 человек, состояние боле пяти тысяч больных оценивается как тяжелое.

Кроме того, на китайских территориях вне материковой части страны с декабря 2019 года зарегистрировано 162 случая заболевания: в Гонконге — 107 (двое скончались), в Макао — 10, на Тайване — 45 (один скончался).

Тем временем власти Исландии приняли решение ввести в стране чрезвычайное положение из-за роста числа заразившихся коронавирусом. В настоящее время выявлено шесть новых случаев заражения. Общее число случаев достигло уже 43. Сообщается, что в различных учреждениях начнут действовать более жесткие правила гигиены. Пока речь не идет о запрете массовых мероприятий, но не исключено, что данная мера возможна.

В Англии зарегистрирована вторая смерть от коронавируса. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти сообщил о смерти пожилого человека, у которого кроме COVID-19 были и другие заболевания. Ранее в Великобритании скончалась женщина старше 70 лет, у которой также был обнаружен коронавирус.

Из-за распространения заболевания в США отменена крупная технологическая конференция South by Southwest, которая должна была пройти в штате Техас. Организаторы отметили, что подобное происходит впервые за 34 года проведения ежегодного форума.

На год переносится один из самых посещаемых в мире автосалон в Сан-Паулу. По информации Национальной ассоциации автопроизводителей Бразилии ANFAVEA такая мера необходима для сокращения расходов и пересмотра формата из-за коронавируса. Ранее были отменены автосалоны в Пекине и Женеве.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан призвал не надеяться на спад заболеваемости коронавирусом с наступлением лета.

"В настоящий момент у нас нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас".

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

 



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