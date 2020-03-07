Учёные: Лишний вес повышает риск развития рака предстательной железы

07.03.2020, 6:07, Разное

Учёные провели исследование, результаты которого указали на ещё одну опасность для здоровья, которую несёт лишний вес. Как оказалось, повышение массы тела приводит к риску развития рака предстательной железы.
Автором научной работы стал доктор Джанин Генкингер и колумбийские специалисты. Уже давно доказан вред, который приносит здоровью лишний вес. Немало болезней развивается из-за него, в том числе и смертельно опасных. Ещё одной в этом списке стал рак предстательной железы. Статистика указывает, это заболевание стоит на втором месте по распространению среди мужского населения США. Речь идёт о мужчинах в среднем и зрелом возрасте. Учёные в ходе своего исследования изучили работы коллег. В 15 крупных докладах, в которых специалисты описывали связь массы тела с онкологией простаты, эксперты нашли немало доказательств, указывающих на верность прежних суждений. Всего в этих работах приняло участие 830 тысяч человек, и в 50 тысячах случаев врачи диагностировали развитие злокачественных клеток. Все участники заполняли анкеты, рассказывая о своих привычках и рационе питания. Эти данные позволили учёным сделать определённые выводы.

По их мнению, у людей в возрасте от 50 лет возрастает риск развития рака предстательной железы, если у тех появляются лишние килограммы. Особенно высока опасность, если они откладываются в районе талии. Чтобы этого не допускать, рекомендуют специалисты, нужно следить за рационом, придерживаясь здорового питания, и выполнять физические упражнения, помогающие сбросить вес.



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