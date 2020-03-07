Саудовская Аравия: сообщения об арестах
07.03.2020, 6:05, Новости дня
В Саудовской Аравии арестованы два члена королевской семьи: брат и племянник короля Салмана – Ахмед бин Абдулазиз и Мухаммед бин Найеф бин Абдулазиз. В их домах проведены обыски.
Об этом сообщили агентство Reuters и газета The Wall Street Journal, ссылающиеся на информированные источники. Официальных заявлений и комментариев на этот счет не поступало. The Wall Street Journal указывает, что арестованные подозреваются в государственной измене.
Арестованных называли конкурентами наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Бин Салман получил власть в королевстве в 2017 году в результате дворцового переворота: он сместил Мухаммед бин Найефа, который до этого считался наследником престола.
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Русская служба «Голоса Америки»
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