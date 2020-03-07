Журналисты The Guardian ответили на самые волнующие вопросы о коронавирусе

07.03.2020, 5:42, Новости дня

Издание The Guardian приводит информацию об угрозе распространения коронавируса в мире. В статье можно найти ответы на волнующие многих вопросы: что такое Covid-19? Каковы симптомы заболевания, вызванного коронавирусом? Стоит ли сразу идти к врачу, если есть кашель?



Reuters

Covid-19 — заболевание, которое пришло из города Ухань. Как пишет The Guardian, оно вызвано представителем семейства коронавирусов, который раньше никогда не встречался. Как и в случае с другими коронавирусами, его источником являются животные. Многие из тех, кто заразился одними из первых, либо работали на оптовом рынке морепродуктов Хуанань в центре этого китайского города, либо часто ходили туда за покупками.

Вирус может вызвать пневмонию. У заболевших наблюдается кашель, повышенная температура и затруднённое дыхание. В тяжёлых случаях возможна функциональная недостаточность органов. Поскольку это вирусная пневмония, принимать антибиотики бесполезно. Имеющиеся противовирусные препараты неэффективны. Выздоровление зависит от состояния иммунной системы. У многих из умерших и до заражения было слабое здоровье.

В Великобритании тем, кто недавно приехал из районов, где зафиксирован коронавирус, медики рекомендуют следующее: не выходить из дома и избегать контактов с другими людьми — так же как при гриппе; позвонить по горячей линии Национальной службы здравоохранения и сообщить о своей недавней поездке в район распространения коронавируса.

Пока неизвестно, насколько опасен новый коронавирус, и это нельзя будет узнать, пока не поступят новые данные. В провинции Хубэй, эпицентре вспышки, уровень смертности составляет около 2%, и он ниже, чем в других местах. Издание приводит сравнение: при сезонном гриппе уровень смертности, как правило, ниже 1% и, как полагают, во всем мире от него ежегодно умирают 400 тыс. человек. Уровень смертности от тяжёлого острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии) превышает 10%.

В заключение статьи The Guardian пишет, что вспышка нового коронавируса не является пандемией и оснований для паники нет. Пандемией, по определению ВОЗ, считается «распространение болезни в мировых масштабах». Распространение вируса за пределами Китая вызывает беспокойство, но не является неожиданным. ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Ключевые вопросы заключаются в том, насколько легко передаётся этот новый коронавирус от человека к человеку и каков процент заболеваемости в тяжёлой форме, требующей госпитализации.