Пассажиры и экипаж круизного лайнера Grand Princess заразились коронавирусом

07.03.2020, 5:30, Новости дня

Результаты проведенных анализов подтвердили заражение новым коронавирусом у 21 человека из более чем 3,5 тыс. пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Grand Princess, сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

По словам Пенса, инфицированы 19 членов экипажа и два пассажира, передает ТАСС.

«Среди тех, кто был протестирован, а всего это были 46 человек, у 21 человека на борту судна тест на коронавирус дал положительный результат, у 24 [из них] тест дал отрицательный результат, результаты еще одного теста оказались неопределенными», – сказал вице-президент США.

«Мы протестируем всех на корабле. Мы по мере необходимости будем принимать меры карантина в отношении 1,1 тыс. членов экипажа. Мы предполагаем, что они будут находиться на карантине на самом судне, необходимости спускать их на берег не будет», – добавил вице-президент США.

По данным компании-оператора, на борту судна находятся 3 тыс. 533 человека: 2 тыс. 422 пассажира и 1 тыс. 111 членов экипажа.

Напомним, в четверг американский лайнер Grand Princess прекратил тур и направился в Калифорнию после сообщения о смерти одного из бывших пассажиров от коронавируса, в экипаже судна оказались россияне.



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