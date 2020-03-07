Мнение: Русский нефтяной фатализм

07.03.2020, 5:30, Разное

Россия сегодня, как мы знаем, окончательно разругалась с ОПЕК+, отказавшись поддержать сокращение добычи ради удержания цен на нефть. Нефть под это дело, возможно, уже в ближайшее время рухнет до 45 за баррель, а может, пойдет и ниже.

(Понятно, сейчас опять заголосят многообразные акакии акакиевичи — как, типа, могу я, психолог, рассуждать о политике нефтяных компаний, я что, нефтяник?! Но я рассуждаю не с позиций нефтяника, а как обычно — с позиций здравого смысла. Чего, собственно, и всем желаю)

И вот в этой несговорчивости России на переговорах есть для меня удивительный момент. Как-то казалось, что в ситуации обвального падения цен на какой-то товар более всего в мерах по остановке обвала из всех производителей должен быть заинтересован — кто? По логике — тот, у кого самая большая себестоимость производства. Чем выше себестоимость — тем опаснее понижение цены, так как тем быстрее цена угрожает дойти до уровня, когда производство станет просто нерентабельным.

В общем, классическая ситуация «пока толстый сохнет, худой сдохнет».

Кто является «худым» на рынке производителей нефти в мире? По всему — Россия. Мелькали цифры, что у Сечина и его веселых друзей себестоимость добычи постоянно росла последние годы и вроде бы поднялась аж до 30-35 долл. за ту же самую «бочку». А вот в солнечной Саудии себестоимость как была, так и остается чуть ли не самой низкой в мире — 5-10 за баррель.

В такой ситуации лично для меня удивительно, что инициатором (!) встреч нефтедобывающих стран с целью не допустить «затоваривания» нефтью являются как раз саудиты — а вот РФ в этой ситуации более всех кобенится, а в конечном итоге и вовсе торпедирует соглашение, типа «да ну нахрен, качали и будем качать еще больше, в гробу мы видали ваши картели!»

Странно. По идее, от падения цен на нефть быстрее всех пострадают именно наши компании! Это что ж за такая вредность во вред себе же? В чем смысл? Выглядит так, как будто ОПЕК зачем-то озаботилась спасением российской «нефтянки» — но российские нефтяные власти им изо всех сил мешают.

В качестве гипотезы — у меня такая: здесь ситуация примерно такая же, как и в случае с Сирией, где мы сидим шестой год явно себе же во вред. То есть РФ — это не субъект, а безмозглый робот, который управляется КЕМ-ТО, кто исходит из СВОИХ интересов, а никак не из интересов России. Россия-то хрен с ней — перетопчется как-нибудь; а вот в мире что-нибудь замутить (например, американским сланцевикам слегка подгадить) — это РОССИЕЙ можно.

Неприятно, когда твоей страной кто-то пользуется, как молотком. А мы-то думали, что она как минимум астролябия — тонкий инструмент…