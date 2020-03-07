Мнение: «Грейхаунд»

07.03.2020, 5:24, Разное

Анонсировали новый фильм про вторую мировую войну.

После посредственного "Мидуэя", на смену ему спешит еще одно кино про войну на море — на этот раз про борьбу американского флота с немецкими подводными лодками в Атлантике в 1942 году. Том Хэнкс командующий эсминцем прикрывающим один из Атлантических конвоев, будет охотиться за пафосной нацистской субмариной, которая будет охотиться на конвой и на эсминец Тома Хэнкса.

Графика в ряде моментов достаточно посредственная, как будто из роликов World of Warships и War Thunder, причем там зачастую даже лучше делают. Крутые увороты от торпед заставляют вспомнить разворот линкора "Миссури" на якоре. Полагаю, что и с реализмом, как и в "Мидуэе" не сложится.

В общем, даже с точки зрения глянцевого блокбастера, такое себе.

Вот чтобы я посмотрел на тему войны на море со стороны союзников, так это на экранизацию книги Алистера Маклина "Корабль его Величества Улисс" (у нас ее издавали под названием "Полярный конвой"). Хотя бы и с такой графикой. Уж больно мощная история (пожалуй лучшая про конвои союзников в СССР), которая никак не попадет на экраны.