Экс-муж Ирины Понаровской занимался развращением сына

07.03.2020, 5:07, Разное

Певица Ирина Понаровская считает ошибкой свой второй брак с музыкантом Вейландом Роддом-младшим. Она благодарит его только за сына Энтони, которого она родила, невзирая на отрицательный диагноз.
В молодые годы знаменитость увлекалась строгими диетами, что плохо сказалось на работе почек. Врачи выявили у нее тяжелый пиелонефрит. Как вспоминает бывший муж певицы, он отстранил ее от работы и смог вылечить, чему удивлялись ее друзья, называвшее это «чудом». Им звезда Ирина Понаровская говорила, что обязана улучшению здоровья именно Вейланду Родду. Отношения пары все равно не сложились по причине драк со стороны спутника жизни. Она рассталась с ним, и джазовый певец принялся мстить экс-жене, выкрав их общего сына Энтони.

В один момент певец выяснил, что мальчик находится не с матерью, а в Санкт-Петербурге. Тогда его отец быстро обзавелся вторым автомобилем, потому как первый отдал бывшей супруге, и отправился в северную столицу. Найдя сына, он посадил его в машину и увез в Москву. Позже Понаровская узнала, что родитель Энтони каждую ночь брал его с собой в отель, где развлекался с танцовщицами на глазах у ребенка, пытаясь ему так продемонстрировать особенности взрослой жизни. Лишь с трудом исполнительница вернула Энтони в чувство после всего увиденного. С того времени она запрещает сыну видеться с отцом, хотя сын давно уже взрослый, и у него самого есть собственная семья.



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