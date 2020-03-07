Число излечившихся от коронавируса в Китае за сутки в 17 раз превысило число заболевших

07.03.2020, 4:30, Новости дня

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 28 человек, количество заразившихся увеличилось на 99, выздоровели еще 1678 человек, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, число инфицированных в Китае за всю историю эпидемии достигло 80,6 тыс. человек, из них выздоровели 55,4 тыс., умерли 3070. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,8% вместо 3,77% днем ранее, передает ТАСС.

Ситуация по стране постепенно улучшается. В Тибетском автономном районе и провинции Цинхай уже много дней совсем нет заболевших, количество инфицированных в больницах еще более 20 регионов колеблется от двух до 100 человек. В Пекине насчитывается 116 заразившихся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян – 87, на Хайнане осталось всего четыре заболевших.

В центральной провинции Хубэй, где происходит ликвидация главного очага пневмонии, за последние сутки умерли 28 (в остальных регионах летальных случаев не было), заразились 74, выздоровели 1502 человека. Несмотря на успешную борьбу с пневмонией, там все еще насчитывается более 21,2 тыс. инфицированных. В то же время на территории большинства из 31 региона материковой части страны уже несколько дней полностью отсутствуют новые случаи заражения.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 26,7 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 502 человека с подозрением на вирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у более чем 5,4 тыс. заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме.

Накануне число случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 80 тыс. 552 человек.

Напомним, к пятнице число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек, причем более 80% случаев заболевания пришлось на Китай. По мнению ученых, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.