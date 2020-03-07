Украинские шахты закрывать не будут – Шмыгаль

07.03.2020, 4:30, Новости дня

Шахты в Украине закрывать не будут. Об этом 6 марта в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В ситуации с угольной отраслью мы не первые сталкиваемся с подобным кризисом. Все страны проходили этот путь, цивилизованные страны… Невозможно закрыть шахту… Правильно говорят шахтеры, шахта – это не киоск, который закрыл – и пошел домой, это огромное инженерное сооружение, которое требует почти пожизненного содержания, даже после прекращения выработки», – отметил он.

Глава правительства также рассказал о погашении долгов перед шахтерами.

«Вчера и позавчера долги в размере 653 млн… поступили на счета. Это первый шаг. Вторая половина существующих долгов – в следующем месяце. Мы будем работать над этим, хотя это действительно чрезвычайно сложно», – объяснил Шмыгаль.

4 марта, выступая в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский назвал «болью» ситуацию с шахтерами и угольной отраслью. «Закрыть шахту не означает закрыть вопрос. Поэтому сначала – обучение людей и переквалификация людей, создание новых рабочих мест, обеспечение как минимум аналогичной заработной платой – только потом мы можем поднимать вопрос о закрытии той или иной неприбыльной шахты», – считает глава государства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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