Мнение: О нашем и не нашем сукином сыне

07.03.2020, 4:18, Разное



Фото © Reuters.

Сперва не мог понять, кого же это фото стандартного пуделя мне так сильно напоминает. Потом всё же понял…

Под катом, естественно.

Вот кого, пусть и не дословно.

Эх, а ведь были времена, когда гордых британских премьеров сравнивали с более достойными псами.

Но стоило Великобритании начать свой выход из #ЕС…

Или это вообще #политика там сильно измельчала?