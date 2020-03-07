Мнение: О нашем и не нашем сукином сыне
07.03.2020, 4:18, Разное
Фото © Reuters.
Сперва не мог понять, кого же это фото стандартного пуделя мне так сильно напоминает. Потом всё же понял…
Под катом, естественно.
Вот кого, пусть и не дословно.
Эх, а ведь были времена, когда гордых британских премьеров сравнивали с более достойными псами.
Но стоило Великобритании начать свой выход из #ЕС…
Или это вообще #политика там сильно измельчала?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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