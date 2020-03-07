Дмитрий Шепелев «замахнулся» коллажем на Джастина Тимберлейка

07.03.2020, 4:07, Разное

Что заставило бывшего ведущего шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева сделать коллаж с портретом популярного певцам Тимберлейка, так и осталось тайной. Однако повод для разговоров о его схожести с исполнителем был предоставлен фанатам обеих персон.
Как обычно, кто-то заметил внешнее сходство и даже назвал более красивого актера. Некоторых, наоборот, сразу возмутила несопоставимость масштабов личностей, о чем они тут же сочли необходимым оповестить Шепелева. Однако ведущий так и не объяснил замысел своей «работы», как и комментарий «Полетим вдвоем» под снимком.

Перед этим Justin Shepelev, как пошутил один из подписчиков а аккаунте, отдыхал на горнолыжном курорте после увольнения с Первого канала, об этом он пояснил на своей странице в Instagram-аккаунте. Еще раньше он поделился с подписчиками мыслями по поводу перемен в профессиональной деятельности. Телеведущий подчеркнул, что в принятии решения руководствовался «внутренним голосом». В прессе появились слухи о предложении вести новое развлекательное шоу, что якобы обрадовало Дмитрия Шепелева.

О чувстве утомления от скандалов, разыгрываемых на площадке предыдущей программы, 37-летний ведущий уже заявлял неоднократно. Он давно мечтал веселить людей, а не выяснять «кто отец ребенка», пишет starhit.ru.



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