Мнение: Вето

07.03.2020, 4:06, Разное

Совет безопасности ООН заблокировал резолюцию, поддерживающую заключенные на встрече в Москве договоренности Путина и Эрдогана. Против, применив право вето, выступили США, Англия и Франция.

Технически это означает, что пребывание турецких войск на сирийской территории не признается, и они находятся там нелегитимно, без санкции Совбеза. Но не стоит воспринимать это как единоличное поражение Эрдогана, который вполне мог таким образом легитимизировать свое присутствие в Сирии уже не явочным порядком, а на основании международного документа. Это и вопрос к России, как к постоянному члену Совбеза. Сепаратные договоренности с агрессором (а незаконное пребывание войск иностранного государства на чужой территории по Уставу ООН есть агрессия, тут вариантов нет) ставят Россию на одну доску с агрессором.

В целом, конечно, всем давно плевать на Совет безопасности и ООН. Это институт ушедшей эпохи, фантомная боль по прежнему миропорядку. Но в то же время это такой весьма изящный ход, как можно выставить кретином партнера, везде тыкающего своей приверженностью к разным ценностям и международному праву. Причем и делать-то ничего не пришлось — партнер сам привез себе все вопросы.

В практическом плане отказ Совбеза от резолюции, утверждающей заключенные договоренности, означает, что любая из сторон может смело нарушить их в любой момент. По сути, они не стоят той бумаги, на которой были записаны. А потому продолжение концерта неизбежно.

Турки, кстати, не очень-то расстраиваются. Они только сегодня ввели на территорию Идлиба очередную военную колонну с людьми и техникой. Обещание Эрдогана ответить на любую провокацию Асада никуда не делось. Когда войска будут собраны в достаточном количестве, с провокацией проблем не будет.