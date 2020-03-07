Выбран астронавт НАСА для полета на «Союзе»

07.03.2020, 4:00, Новости дня

Астронавт НАСА Кэтлин Рубинс может полететь на пилотируемом корабле «Союз МС-18» на Международную космическую станцию весной 2021 года, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов, Герой РФ Павел Власов.

«На весну и осень 2020 года американской стороной выбраны, соответственно, Кристофер Кэссиди и Стивен Боуэн. На весну 2021 года от НАСА окончательного решения (о покупке места) пока нет. Но если они используют эту возможность, то полетит Кэтлин Рубинс», – передает РИА «Новости» слова Власова.

Напомним, ранее в пятницу Власов сообщил, что отобрана группа российских космонавтов для полетов на МКС на американских пилотируемых кораблях. 



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