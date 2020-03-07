В Петербурге десятки человек проверяют на коронавирус

07.03.2020, 3:54, Разное

64 человека, которые приехали из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, наблюдают в Боткинской больнице. В городском комитете по здравоохранению сообщили, что госпитализированы люди с ОРВИ.

Граждане сдадут необходимые анализы для исключения инфицирования коронавирусом, пишет РИА Новости. Китай проинформировал ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестной этиологии в конце декабря 2019 года, напоминает РИА ФАН.



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