В Петербурге десятки человек проверяют на коронавирус

07.03.2020, 3:54, Разное

64 человека, которые приехали из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, наблюдают в Боткинской больнице. В городском комитете по здравоохранению сообщили, что госпитализированы люди с ОРВИ.

Граждане сдадут необходимые анализы для исключения инфицирования коронавирусом, пишет РИА Новости. Китай проинформировал ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестной этиологии в конце декабря 2019 года, напоминает РИА ФАН.