Матч чемпионата Франции «Страсбур» – «ПСЖ» перенесен из-за коронавируса

07.03.2020, 3:45, Новости дня

Встреча 28-го тура чемпионата Франции по футболу между "Страсбуром" и "Пари Сен-Жерменом", которая должна была состояться 7 марта, перенесена из-за угрозы распространения в стране коронавирусной инфекции. Новая дата игры пока не называется.

Как заявил пресс-служба "Страсбура", префектура Нижнего Рейна не разрешила команде проводить встречу с "ПСЖ". Президент клуба Марк Келле заявил, что "здоровье людей является главным приоритетом".

Напомним, что "Пари Сен-Жермен" лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 68 очков после 27 игр. "Страсбур" с 38 баллами идет десятым.

На данный момент во Франции количество заразившихся коронавирусом превышает 650 человек, из которых умерли уже девять.



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