В Саудовской Аравии схвачены два члена королевской семьи

07.03.2020, 3:45, Новости дня

Брат и племянник короля Саудовской Аравии задержаны в пятницу по обвинению в измене.

По данным газеты The Wall Street Journal, задержание произошло в пятницу утром. Охрана пришла в масках к домам подозреваемых и взяла их под стражу, после чего в домах учинили обыск. Теперь подозреваемым может грозить пожизненное заключение или казнь.

Эти задержания, указывает издание, укрепили власть наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, а также избавило его от серьезных конкурентов, сообщает РИА Новости.



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