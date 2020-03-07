В Москве от веселящего газа погиб чемпион Украины по шахматам

07.03.2020, 3:31, Новости дня

Обнаруженные накануне в квартире на западе Москвы молодой человек и девушка, погибшие от веселящего газа, оказались профессиональными шахматистами.

По информации Пятого канала, один из погибших – 26-летний чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Б. (фамилия не уточняется). В 2017 году ему присвоили звание гроссмейстера.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что погибшей девушкой является 18-летняя профессиональная шахматистка Александра Вернигора.

«По предварительной информации, она и ее приятель погибли от веселящего газа, на их головах были надеты пакеты», – сказали в правоохранительных органах.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Тела с пакетами на головах обнаружил отец девушки.