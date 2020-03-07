Женщина попыталась погасить ипотеку купюрами 1995 года

07.03.2020, 3:31, Новости дня

Жительница села Губарево в Воронежской области попыталась выплатить ипотеку за квартиру купюрами старого образца.

Женщина оформила кредит на покупку квартиры летом 2018 года. Банк предоставил ей 1 млн 694 тыс. рублей на 25 лет, однако заемщица не внесла ни одного платежа по договору, передает РИА «Воронеж».

К январю 2020 года ее задолженность достигла 1 млн 775 тыс. рублей, банк подал на женщину в суд.

При этом женщина не считает себя должницей: по ее словам, в декабре 2019 года она внесла сумму в размере 1,9 млн рублей в счет погашения ипотеки.

Однако, по данным издания, она выплатила долг 19 купюрами номиналом по 100 тыс. рублей образца 1995 года, которые более 20 лет назад вышли из денежного оборота.

Суд встал на сторону банка и постановил, что заемщица должна передать кредитору залоговое жилье, а также оплатить госпошлину в размере 300 тыс. рублей.

Напомним, во Владивостоке в 2017 году арестовали двух братьев, которые считали себя гражданами СССР. Оба набрали кредитов на сумму более 1,5 млн рублей, однако расплачиваться отказались, так как уверены, что законы РФ на них не действуют.

В ноябре 2019 года во Владивостоке «гражданин СССР» отказывался выплачивать кредит и угрожал судебному приставу топором.