В «Лукойле» оценили потери РФ от разрыва сделки с ОПЕК

07.03.2020, 3:30, Новости дня

Совладелец компании «Лукойл» Леонид Федун выразил мнение, что из-за разрыва сделки ОПЕК+ РФ будет терять от 100-150 млн долларов в день.

Федун не стал комментировать причины, по которым РФ могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится «в легком шоке», передает РИА «Новости».

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. РФ будет терять на нем от 100 до 150 млн долларов в день», – сказал Федун изданию The Bell.

По словам совладельца компании «Лукойл», такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день.

Федун подтвердил, что российские компании говорили о намерении наращивать добычу, однако он считает, что ее рост на 2-3% не сможет компенсировать будущих потерь.

Накануне стало известно о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти. В тот же день цена барреля нефти Brent упала до минимума с 27 июня 2017 года.

В пятницу министр энергетики Александр Новак сообщил, что РФ и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ в июне 2019 года. При этом он уточнил, что обязательств по дальнейшему сокращению добычи нефти ни у кого нет, наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.

При этом в министерстве энергетики ОАЭ утверждают, что РФ якобы запросила больше времени на решение о дополнительном сокращении добычи нефти.