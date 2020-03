Штаб Трампа подал судебный иск против CNN

07.03.2020, 3:30, Новости дня

Избирательный штаб Дональда Трампа подал судебный иск, обвинив телекомпанию CNN в клевете. Ранее подобные судебные иски были поданы в отношении газет The New York Times и The Washington Post.

Податели иска считают клеветой опубликованные в 2019 году этими медиа авторские колонки, в которых сделан вывод, что штаб Трампа поддерживал неподобающие связи с Россией.

Дональд Трамп на протяжении всего президентства обвинял СМИ в предвзятости. В частности, он часто характеризовал CNN, как «фейк-ньюз».

Обычно податели подобных исков имеют небольшие шансы на удовлетворение своих требований, поскольку Конституция США защищает право высказывать личное мнение относительно высокопоставленных руководителей США, таких как Дональд Трамп.