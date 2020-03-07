Amazon сообщил о борьбе со спекулянтами

07.03.2020, 3:30, Новости дня

Корпорация Amazon.com Inc заявила, что сотрудничает с прокуратурами штатов, чтобы выявить и наказать сторонних продавцов, использующими опасения потребителей относительно эпидемии коронавируса.

В письме сенатору США Эдварду Марки, Amazon.com Inc сообщила, что удалила более полумиллиона предложений товаров, сделанных компаниями, использующими возможности интернет-платформы Amazon. Это было сделано по двум причинам: либо из-за опасений, что цены на товары необоснованно завышены; либо из-за недобросовестной рекламы, которая утверждает, что те или иные товары обладают способностью бороться с коронавирусом.

Сенатор Марки ранее обнаружил на сайте Amazon, что небольшая бутылка антисептика для рук, стоимостью 10 долларов, предлагается к продаже за 400. В США многие магазины столкнулись с наплывом покупателей, панически скупавших товары первой необходимости.