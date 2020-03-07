Личное: Мамочка и папочка
07.03.2020, 3:27, Разное
У жены Джигана Оксаны Самойловой — внешность девушки пониженной социальной ответственности. Даже на выписку из роддома Оксана одевается, как путана — на работу.
Фото: Соцсети
От природы Самойловой была дана неказистая внешность девки из зассанной подворотни. Однако Оксана не растерялась и с помощью дешёвых пластических хирургов воплотила в реальность мечту всех начинающих эскортниц.
Что это за мечта?
Выглядеть, как ширпотребная кукла для слива жидкостей из мужского организма, рожать писечкой и не работать. Жить красиво, в общем.
Фото: Соцсети
Оксаночка теперь — «счастливая жена и мама». Ведёт семейный, образцово-показательный Инстаграм, наглядно демонстрирующий эскортницам, что, на самом деле, значит — прийти к успеху.
Шуба, пляж, синий унитаз во рту, по три литра силикона в каждой груди и «мой мусчина» рядом — дебил, который женился на самочке несмотря на её насыщенное прошлое.
Фото: Соцсети
И всё бы ничего. Пусть бы эти двое жили и радовались. Только вот у них есть дети.
Хотите посмотреть, в какой обстановке растут ребятишки?
То ли пьяный, то ли обкуренный Джиган изрыгает из себя маты, а рядом ходят маленькие девочки — его дочки.
Смотрю я на всё это и думаю: проститутки навсегда останутся проститутками, а гопота — гопотой.
Только вот это уже давно немодно, чего ни Оксана, ни Джиган — ввиду пониженных умственных способностей — так и не поняли.
Времена сериала «Бригада» давно прошли, но не до всех это, к сожалению, дошло.
К чему это я? Ах, да: ругаетесь матом при детях? Как, вообще, себя при них ведёте? Ограничиваете ли себя в поведении, в выражениях? До какой степени?
Делитесь! Мне, правда, интересно.
Источник: Лена Миро
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