Личное: Мамочка и папочка

07.03.2020, 3:27, Разное

У жены Джигана Оксаны Самойловой — внешность девушки пониженной социальной ответственности. Даже на выписку из роддома Оксана одевается, как путана — на работу.


Фото: Соцсети

От природы Самойловой была дана неказистая внешность девки из зассанной подворотни. Однако Оксана не растерялась и с помощью дешёвых пластических хирургов воплотила в реальность мечту всех начинающих эскортниц.

 Что это за мечта?

Выглядеть, как ширпотребная кукла для слива жидкостей из мужского организма, рожать писечкой и не работать. Жить красиво, в общем.


  Фото: Соцсети

Оксаночка теперь — «счастливая жена и мама». Ведёт семейный, образцово-показательный Инстаграм, наглядно демонстрирующий эскортницам, что, на самом деле, значит — прийти к успеху.  

Шуба, пляж, синий унитаз во рту, по три литра силикона в каждой груди и «мой мусчина» рядом — дебил, который женился на самочке несмотря на её насыщенное прошлое.  


Фото: Соцсети

И всё бы ничего. Пусть бы эти двое жили и радовались. Только вот у них есть дети.  

Хотите посмотреть, в какой обстановке растут ребятишки?   

То ли пьяный, то ли обкуренный Джиган изрыгает из себя маты, а рядом ходят маленькие девочки — его дочки.

Смотрю я на всё это и думаю: проститутки навсегда останутся проститутками, а гопота — гопотой.  

Только вот это уже давно немодно, чего ни Оксана, ни Джиган — ввиду пониженных умственных способностей — так и не поняли.  

Времена сериала «Бригада» давно прошли, но не до всех это, к сожалению, дошло.  

К чему это я? Ах, да: ругаетесь матом при детях? Как, вообще, себя при них ведёте? Ограничиваете ли себя в поведении, в выражениях? До какой степени?

  Делитесь! Мне, правда, интересно.

Источник: Лена Миро



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