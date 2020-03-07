Мнение: Река истории

07.03.2020, 3:18, Разное

В 1879 году на Кубани родился один хлопец. Хлопец был статный, и на воинскую службу был определен в Петербург, в Собственный Его Императорского Величества конвой.

Хлопец был везучий, и в 1907 году срок его службы закончился, он вернулся на Кубань, и к дальнейшим злоключениям Романовых отношения не имел.

Потом была Первая мировая и Гражданская. Хлопец был живучий, не был убит ни белыми, ни красными, ни прочими, остался на родине, в коня, плывущего за пароходом, стрелять не стал.

Он был осторожный, форму, документы, оружие и проч. при Советской власти уничтожил. И молчал.

Завел семью. Появились дети. В 1927 году у него родился внук. Внуку он много чего порассказывал.

Например, про своего командующего офицера в Конвое, светлейшего князя Давида Константиновича Дадиани, которого казаки звали попросту "Дядянин". Например, как перед стрельбами в Петербурге князь кормил их допингом (подозреваю, что кокаином или типа того):

«И любили офицеры похвастаться стрельбой своих подчиненных, потому и тренировали их неустанно, считая, что мастерство достигается практикой. Князь Дядянин перед ответственными стрельбами давал казакам какие-то пилюли — для равновесия духа и укрепления зоркости». И много еще забавного из быта служивых казачков в Питере.

Рассказывал дед внуку и более старые истории, вплоть до выселения запорожцев на Кубань при Екатерине, всякие этапы покорения Кавказа, взятие в плен шейха Мансура, осаду Анапы, покупку казаками невест из аулов, паломничество кубанцев в Святую Землю, «Гёбен» с «Бреслау», типичные кубанские свадьбы, народные приметы и так далее. Умер этот хлопец в 1956 году.

Внук его вырос, стал тоже конечно военным. Полковником. И параллельно журналистом немножко.

Истории своего деда он рассказывал своей дочери, когда та была маленькая, чуть-чуть. Она их плохо запомнила.

Но как-то, уже в 2000-х годах она сказала уже своей дочери: «Знаешь, мой папа, твой дедушка, такие классные байки рассказывал про Кубань. Попроси его рассказать их тебе тоже, там такая забавная была, про траву-папорот волшебную».

Внучка пошла к деду-полковнику-журналисту (уже пенсионеру). Тот был не в настроении, и вообще человек по жизни замкнутый. «Не хочу говорить», — сказал он, буркнул даже. «Не хочешь говорить — тогда пиши», — покладисто сказала внучка. Он в ответ что-то буркнул опять.

Внучка была упеёёёёртая.

Внучка была я.

Да, так пилить, как умею пилить я (желая получить готовый текст), мало кто умеет… Есть кому засвидетельствовать, шрамы на душе остались у многих.

Дедушка записывал на машинке истории своего покойного деда лет пять. Потом отдал машинописную рукопись нам с мамой, мы почитали и восхитились. Но на этом кончиться, конечно, не могло.

В 2006 году в Москву на несколько дней из Тюмени прилетел мой жж-друг Вадим Шарапов, дорогой моему сердцу, но глазам до этого не знакомый. Мы сидели в "Кружке" на Арбате (там тогда еще сохранялись такие рыгаловки).

Я попыталась пересказать одну из дедушкиных баек: про то, как богатый кубанский купец приехал в Питер, зашел в первоклассный ресторан и свел с ума всю обслугу: «Нам шампаньского не трэба, — хотел было остановить его племянник, — мы непривычны…— Знаю, — нетерпеливо отмахнулся дядько. — Пить будем горилку, або як есть горилка, то и в аду не жарко… А це — для другого… Пошли! И не успели наши казачки-мужички войти в номер, как на столе засверкали высоченные бутылки. — Значит так, хлопцы, — сказал дядько, — кажному взять по тазку и вылить в его по четыри пузыря цого паньского пытия… Он показал, как откупоривать шампанское, и когда братва с веселым шумом наполнила им тут же поданные тазики, велел поставить их на пол против себя и снять чоботы и онучи. — Паны в шампаньском купають непотребных девок, — пояснил Микита, нам будет негрешно охолонуть свои натруженные ноги в ции дужэ благородни пакости…»

Но, как человек по жизни замкнутый и вообще в устной речи косноязычный, пересказать эту байку про ресторан, затмевающую Гиляровского (известную мне по машинописи), во всем ее блеске Вадиму я не смогла. И вообще, по-моему, выглядела идиоткой в тот момент. Гость улетел в Тюмень. Несколько дней я переживала, что выглядела идиоткой. Наконец, набрала эту байку про ресторан с машинописи на компьютер, выложила ее в ЖЖ и кинула ссылку Вадиму, чтобы он понял, что я хотела донести-то.

Оцифрованная байка внезапно заинтересовала много других людей. Источник устной истории, на самом деле, уникальнейший; да вдобавок с неподдельной гоголевской "диканьковской" атмосферой примет и поверий (+фиксация диалекта балачки). Я завела отдельный блог bayki, куда стала выкладывать истории по мере оцифровки. В 2007 году ко мне пришел фонд Историко-культурное наследие Кубани. Благодаря им благотворительный фонд "Вольное дело" Олега Дерипаски дал мне денег на печать книги (я лично живых денег не увидела; кажется, кто-то тогда нехило на этом попилил грантов, но это неважно).

Книга вышла в твердой обложке, в 2008 году.

В. Г. Радченко, «Байки деда Игната» (воспоминания казака-конвойца). Москва, "Историко-культурное наследие Кубани", 2008. ISBN: 978-5-94431-271-6

Когда мы с мамой (которая сделала макет верстки) и сестрой (это была ее первая работа в качестве книжного иллюстратора) привезли тираж дедушке — это было неописуемое ощущение. Спустя 2 года он умер, в почтенном возрасте, дождавшись рождения правнуков.

Сейчас я потихоньку мечтаю о том, что хорошо бы сделать второе издание (остатки этого тиража попадаются у букинистов, и в сети текст есть, но все равно).

Материал, на самом деле, офигенный, из тех, по которому можно и детские мультфильмы рисовать, и приключенческие фильмы снимать, и диссертации писать. Очень хороший кусок русской истории.

Пдф с картинками

fb2 есть везде, например тут

УПД: поблагодарить меня рублем за выложенную книгу можно тут.