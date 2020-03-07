Немецкий эксперт — учения НАТО — не провокация, а знак сплочённости альянса

07.03.2020, 3:18, Новости дня

Крупные учения НАТО «Защитник Европы — 2020» показывают, что Восточная Европа может положиться на своих партнёров по альянсу, пишет эксперт по европейской политике безопасности в немецком журнале Focus. Учения нельзя считать ненужной провокацией в отношении России, потому что это обычная практика, необходимая для сдерживания Москвы и подтверждающая, что НАТО действует сплочённо и решительно.



Reuters

Большие военные учения Defender Europe 2020 («Защитник Европы — 2020»), которые продлятся до июля, показывают, что восточные европейцы могут положиться на своих партнёров по альянсу, пишет в статье для немецкого журнала Focus референт по европейской политике безопасности фонда имени Конрада Аденауэра в Берлине Паруфана Лудсцувайт. По её мнению, НАТО действует сплочённо и решительно.

Нынешние учения предусматривают крупнейшее за последние 25 лет перемещение войск из США в Европу. Они начались в январе и должны продлиться до июля. Как и следовало ожидать, учения сопровождаются протестами, отмечает автор статьи. Защитники климата пытались помешать прибытию судна с американскими танками и транспортёрами в Бремерхафене. Левые Германии видят в учениях бряцание оружием и провокацию в отношении России. Однако, по мнению эксперта, они путают причину со следствием.

Как напоминает автор статьи, в качестве реакции на «аннексию» Крыма* Россией на саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года был принят план по повышению боеготовности войск. В этот план входит создание подразделений альянса численностью 5 тыс. военнослужащих, которые должны находиться в состоянии повышенной боеготовности, чтобы прибыть в любую точку мира и начать действовать в срок от 48 до 72 часов.

Остальные подразделения должны подтянуться в период от двух до семи дней. Учения Defender Europe 2020 — это масштабная тренировка по быстрой переброске американских вооружённых сил в Польшу и Прибалтику, поясняется в статье. Таким образом, эти учения проводятся вовсе не по инициативе США, настаивает автор. В них участвуют в общей сложности 18 стран. Среди 37 тыс. военнослужащих «лишь» 20 тыс. прибыли в Европу из США. Кроме того, в Европу должно быть транспортировано около 20 тыс. единиц военной техники.

Действия РФ в Крыму и на востоке Украины ясно показали: «после долгого периода мира Европа находится, фактически, в состоянии опасности», уверяет эксперт берлинского фонда. Переломным моментом в новом послевоенном порядке она называет «противоправную аннексию Крыма» в марте 2014 года. «Затянувшаяся война на востоке Украины и продолжающаяся агрессия в Прибалтике и Польше приводят Россию к прямому конфликту с центральными интересами Германии и Европейского союза», — подчёркивает автор статьи.

По её версии, в число интересов Европы и Германии входят сохранение мирного порядка на основе отказа от применения силы, суверенный и демократический процесс принятия решений, а также соблюдение правовых норм в международных отношениях. При этом серьёзную проблему представляют кибератаки и агрессивные кампании по распространению дезинформации. «Россия здесь следует гибридному ведению войны, которое в долгосрочной перспективе нацелено на то, чтобы проникнуть в европейское сообщество ценностей, а также ослабить и дискредитировать Европейский союз и НАТО», — предостерегает автор.

Польша и три страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — очень серьёзно относятся к российской агрессии, считает немецкий эксперт в статье, опубликованной журналом Focus. Эти страны входят и в ЕС, и в НАТО. Нападение на них приравнивается к нападению на евроатлантическую структуру безопасности. Поэтому в 2016 году НАТО решило разместить в Польше и Прибалтике четыре многонациональных подразделения на ротационной основе. Это сделано для того, чтобы посредством устрашения побудить Россию к умеренности и сдержанности, поясняет автор статьи.

Это военное присутствие, как и нынешние учения, воспринимается в восточноевропейских странах с одобрением, считает эксперт по европейской безопасности. Благодаря этому люди там видят, что могут положиться на своих партнёров по альянсу, который действует сплочённо и решительно. Нельзя считать эти военные учения ненужной провокацией, потому что военные учения — обычная практика, отмечается в статье.

Автор призывает не забывать и о том, что в 2018 году РФ провела крупнейшие военные учения совместно с Китаем, в которых приняло участие около 300 тыс. военнослужащих.

В учениях Defender Europe 2020 Германия, в силу своего геостратегического положения в сердце Европы, играет важную роль логистического центра и принимающей страны. Поэтому Германия оказывает поддержку странам-партнёрам при переброске войск на её территории.

Эта поддержка включает в себя размещение, содержание и меры по устранению неисправностей, а также планирование и организацию перемещений по суше и воде. Кроме того, от Германии в учениях участвуют около 2400 военнослужащих, в том числе в Польше и Литве. «Тем самым мы возвращаем частичку солидарности, в особенности, с молодыми демократиями в Восточной Европе. Солидарности, от которой мы получали выгоду на протяжении десятилетий — потому что могли жить в мире, свободе и безопасности», — заключает эксперт по европейской безопасности в статье для немецкого журнала Focus.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).