Bild — немецкие защитники природы решили перепроверить «Северный поток — 2» на вредность

07.03.2020, 3:18, Новости дня

Немецкая ассоциация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe, до сих пор старательно пытавшаяся запретить в Германии транспорт на дизельном топливе, нашла себе нового противника, пишет таблоид Bild. Защитники природы решили перепроверить разрешения и экологические экспертизы по «Северному потоку — 2». Они утверждают, что выбросы метана влияют на климат ещё сильнее, чем углекислый газ.



Reuters

Немецкая ассоциация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe — настоящий кошмар для водителей автомобилей на дизельном топливе, пишет немецкий таблоид Bild. Она годами наводняла немецкие суды исками в попытке организовать по всей стране запрет на использование транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

Теперь Deutsche Umwelthilfe взялась за крупнейшего противника за пределами Германии и решила потягаться с российским президентом Владимиром Путиным, считает издание. По версии таблоида, ассоциация защитников природы с её сдерживающей яростью может затормозить завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». В частности, организация намерена проверить разрешения, полученные проектом, причём связано это не с повышением зависимости от российского газа, а с климатическими причинами.

Как сообщили в Deutsche Umwelthilfe, соответствующий запрос был направлен в ответственное ведомство Штральзунда. Министр энергетики Мекленбурга — Передней Померании подтвердил факт получения запроса.

Компания, курирующая проект «Северный поток — 2», по запросу немецких защитников природы пояснила, что строительство газопровода осуществляется на основании результатов всеобъемлющей экологической экспертизы, полученной от компетентных органов пяти стран.

«Реализация происходила и происходит в строгом соответствии с действующим национальным, международным правом и правом ЕС. Мы не видим оснований для перепроверки выданных разрешений, которой требует Deutsche Umwelthilfe», — заявили в компании, занимающейся проектом газопровода из РФ в Германию.

Как напоминает Bild, Технический университет Берлина по поручению третьей стороны выявил «по меньшей мере, существенные указания» на то, что выбросы метана при добыче газа в Европе и РФ на самом деле значительно выше, чем до сих пор предполагалось. Метан входит в состав природного газа. Парниковый эффект в этом случае многократно превышает вред от выбросов углекислого газа.

Соответственно, существует «значительная вероятность» того, что и возможные выбросы метана при эксплуатации «Северного потока — 2» и примыкающих газопроводных труб сегодня необходимо оценить заново, отмечалось в отчёте.

Разрешение, которое ранее выдало ведомство в Штральзунде, предусматривает возможность принятия мер в случае выявления неучтённых негативных воздействий газопровода «Северный поток — 2» на окружающую среду, подчёркивает издание.

Газопровод стоимостью порядка €10 миллиардов должен транспортировать газ из РФ в Германию. Труба, проходящая по дну Балтийского моря, начинается в российском прибрежном городе Выборг и через 1224 км достигает Грайфсвальда в Мекленбурге — Передней Померании.

США уже давно предостерегают от слишком большой зависимости ЕС от российского газа и хотят помешать завершению проекта. Поэтому недавно были введены санкции в отношении фирм, участвующих в строительстве газопровода. В то же время США предлагают Европе собственный сжиженный газ, который добывается в Америке, в том числе вызывающим немало споров способом гидроразрыва пласта.

Германия, которая должна получать по «Северному потоку — 2» газ из России, поддерживает проект газопровода и критикует санкции. В компании, занимающейся строительством «Северного потока — 2», подчёркивают, что газопровод является существенным элементом энергетической безопасности Европы, заключает Bild.