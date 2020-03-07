Доктор Мясников рассказал о калориях и принципах правильного питания

07.03.2020, 3:07, Разное

Ведущий программы «О самом главном» доктор Мясников пояснил о своем понимании принципов правильного питания. Главное, считает специалист, не выходить за пределы суточного потребления 1800 калорий.
Александр Мясников категоричен в вопросе следования рекомендациям экспертов в интернете. Верить советам, даже официальным, доктор не рекомендует. В этом его убедили многочисленные расхождения и споры о вреде и пользе тех или иных продуктов. Касаются они мяса, яиц, манной каши или любой другой пищи.

Питание людей в послевоенные годы, когда родился доктор, было достаточно скромным, но разговоры о диетах, если речь не шла о каких-либо заболеваниях, практически отсутствовали. Сейчас же гуру по вопросам еды можно встретить на каждом шагу. Вместе с тем, говорит врач, за последние два десятилетия нового века количество людей с ожирением в РФ увеличилось вдвое, догнав показатели США. В связи с этим он считает необходимым соблюдать только показатель калорий 1800 в сутки и принципы правильного питания, чего достаточно для поддержания нормального веса.

Доктор не признает никакого голодания, являясь сторонником сбалансированного питания. В его рацион включены овощи и фрукты, делается «упор на рыбу» и продукты из цельных зерен. Допустимым считается красное мясо не чаще трех раз в неделю и немного красного вина. В умеренных количествах можно пить молоко.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / В Турции нашли усыпальницу возрастом более 2 тысяч лет

28.02 / Наука: Лоскутное одеяло головного мозга

01.02 / Сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял участие в конкурсе бодибилдеров

09.01 / Житель Мурманской области убил свою мать в новый год

04.01 / Ирина Старшенбаум: «Хочется, чтобы российское кино уважали на Западе»

08.01 / Власти Ирана назвали причиной крушения украинского лайнера возгорание двигателя

04.01 / Роспотребнадзор рассказал о способах защититься от обморожения

06.01 / Мнение: Всё. Парламент Ирака проголосовал за выдворение американских войск из страны.

26.01 / Forbes опубликовал список самых богатых и успешных знаков зодиака

04.01 / Мнение: Это не закончится здесь и сейчас

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика