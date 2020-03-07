Доктор Мясников рассказал о калориях и принципах правильного питания

07.03.2020, 3:07, Разное

Ведущий программы «О самом главном» доктор Мясников пояснил о своем понимании принципов правильного питания. Главное, считает специалист, не выходить за пределы суточного потребления 1800 калорий.

Александр Мясников категоричен в вопросе следования рекомендациям экспертов в интернете. Верить советам, даже официальным, доктор не рекомендует. В этом его убедили многочисленные расхождения и споры о вреде и пользе тех или иных продуктов. Касаются они мяса, яиц, манной каши или любой другой пищи.

Питание людей в послевоенные годы, когда родился доктор, было достаточно скромным, но разговоры о диетах, если речь не шла о каких-либо заболеваниях, практически отсутствовали. Сейчас же гуру по вопросам еды можно встретить на каждом шагу. Вместе с тем, говорит врач, за последние два десятилетия нового века количество людей с ожирением в РФ увеличилось вдвое, догнав показатели США. В связи с этим он считает необходимым соблюдать только показатель калорий 1800 в сутки и принципы правильного питания, чего достаточно для поддержания нормального веса.

Доктор не признает никакого голодания, являясь сторонником сбалансированного питания. В его рацион включены овощи и фрукты, делается «упор на рыбу» и продукты из цельных зерен. Допустимым считается красное мясо не чаще трех раз в неделю и немного красного вина. В умеренных количествах можно пить молоко.