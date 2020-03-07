Мнение: Интервью для АСД

07.03.2020, 3:05, Разное

Небольшое блиц-интервью для "АСД" на тему Идлиба.

В чью пользу соглашение с турками, учитывая потенциал сторон, воюющих в Идлибе?

— В текущих реалиях соглашение в Москве однозначно в пользу Сирии и России. Эрдоган был вынужден пойти на целый ряд существенных уступок по сравнению со своей позицией, которую он заявлял в феврале 2020 года.

Военного потенциала Турции хватило лишь на то, чтобы не дать боевикам полностью проиграть, и не дать Асаду сразу забрать весь Идлиб. Разумеется, это, конечно, не то, чего хотела Турция, когда ввязалась в прямую конфронтацию.

— Каковы главные задачи Эрдогана и Асада на данный момент?

— Главная задача Эрдогана — обеспечить контроль над оставшейся частью Идлиба, в том числе обеспечить контроль над местными террористическими группировками. Здесь это сопряжено с задачей сделать невозможным в долгосрочной перспективе переход Сирийской арабской армии в повторное наступление на оставшуюся часть Идлиба.

Для Асада стоит задача восполнить понесенные потери, закрепиться на текущих рубежах, начать восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях и готовиться к возможности возобновления боевых действий в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

— Почему Иран так вяло реагирует на турецкую оккупацию Сирии, собственные потери на севере страны?

— Иран достаточно жестко отреагировал на действия Турции, пригрозив уничтожать турецких военных, если Турция будет продолжать атаки на иранских прокси. Кроме того, дружественная Ирану «Хезбалла» сыграла важную роль в победе Асада в боях за Саракиб. Но Ирану не нужна война с Турцией, поэтому он действовал исходя из стратегии разумной достаточности. Этого хватило на текущий момент. Важно понимать, что Иран ни за что не откажется от поддержки Асада и вмешается, если его положению возникнет реальная угроза.

— Какие подводные камни есть для России в сирийской войне? Есть ли шансы здесь «потерять лицо»?

— Главной угрозой позициям России являются возможные проблемы внутри ситуативного партнерства с Ираном и Турцией. Пока оно работает, Асад постепенно освобождает территорию Сирии. С влиянием Турции и США вполне можно справиться, решая задачи поочередно, чередуя военные и дипломатические средства. Шанс потерять лицо есть, если Россия отойдет от той политики, которой она придерживается с 2015 года и которая приносит результат.

— Когда боевые действия возобновятся в Идлибе? Кто приготовит сюрприз для противника?

— Боевые действия могут возобновится в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Инициатором возобновления полномасштабных действий, скорее всего, выступит «Ан-Нусра» и дружественные ей группировки. России, Ирану и Сирии надо быть готовым к такому развитию событий с учетом фактора Турции.

Вообще, для России желательно, чтобы если сценарий с возобновлением боевых действий реализуется, он не стал неожиданностью, и сирийская армия была готова не только купировать активность боевиков, но и перейти в наступление на те районы, где Турция не в состоянии гарантировать прекращение огня.

— Кто перетянет курдов на свою сторону? Не преувеличен ли их ресурс и возможности? Что у них по людям и технике?

— Переговоры с курдами на данный момент продолжаются, но часть курдской верхушки продолжает якшаться с американцами, что затрудняет процесс. Тем не менее, более вероятно, что некий компромисс курдов и Асада все же будет найден, но Асаду для этого надо укрепить свое влияние в Рожаве и обеспечить поддержку со стороны местных арабов, чтобы сделать курдов более сговорчивыми. Разумеется, те кто сотрудничают с американцами, являются помехой и должны быть постепенно выдавлены из реального политического процесса.

Потенциал курдов достаточно велик с точки зрения наличной живой силы, но в основном это пехота с легким вооружением. Тяжелого вооружения у них не очень много. Впрочем, если Асад и курды достигнут соглашения, а курды вольются в САА, то Россия может при необходимости вооружать и курдов, как составную часть САА.

— Башару Асаду удается выстоять в таких условиях, вопреки многочисленным прогнозам и «сливам» со стороны экспертов, включая российских всепропальщиков. Учитывая разоренную войной страну, как выглядит перспектива наладить мирную жизнь и начать возрождение Сирии? Или же тем силам и структурам, что «заказали» страну и режим, и дальше удасться держать сирийцев состоянии перманентного конфликта?

— Устойчивость политического режима в Сирии обусловлена как его внутренней структурой (которую часто недооценивают), так и мощной поддержкой, которую Асаду оказывают Россия и Иран. Это поддержку также зачастую недооценивают.

Асад смог приспособиться к жестким условиям войны на уничтожение и смог продержаться до того момента, когда в войне наступил перелом.Последующее восстановление Сирии тоже будет борьбой с внешними и внутренними силами, которые будут мешать завершению войны и борьбе с послевоенной разрухой. Но при поддержке России и Ирана, Асад вполне способен справиться и с этим.

https://asd.news/articles/v-mire/boris-rozhin-peredyshka-v-idlibe-v-polzu-sirii/ — цинк

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