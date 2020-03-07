Цена барреля нефти Brent упала ниже 49,4 доллара

07.03.2020, 3:00, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов утром пятницы, 6 марта, снижаются более чем на 1% на опасениях за спрос из-за коронавируса и неопределенных перспективах сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.

По состоянию на 8.16 мск нефть Brent опускалась на 1,2% – до 49,39 доллара за баррель, WTI – на 1,22%, до 45,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ситуация с коронавирусом продолжает вызывать опасения рынков. Карантинные меры по всему миру негативно влияют на целый ряд экономических отраслей, затрагивая работу предприятий и цепь поставок, а также спрос на товары и услуги.

В четверг ОПЕК резко понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году – до 0,48 млн баррелей в сутки с ожидавшихся 1,1 млн.

Накануне Brent росла в рамках коррекции на 3,16% – до 51,25 доллара за баррель, а WTI – на 2,88%, до 46,05 доллара за баррель.