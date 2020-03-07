В Москве выздоровел первый пациент с коронавирусом

07.03.2020, 2:51, Разное

В Москве выздоровел пациент, у которого первым в столице выявили коронавирус. У него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии инфекции, вскоре его выпишут, рассказала РИА Новости заместитель мэра Анастсия Ракова.

Первым пациентом был сотрудник Российского Футбольного Союза Давид Беров, который в конце февраля вернулся в Москву из Милана. За день до того, как власти объявили о его диагнозе, другие пациенты рассказывали, что врачи содержали его в общей палате, разрешали ему контактировать с остальными больными и свободно перемещаться по больнице.

После этого его и других пациентов из его палаты перевели в стеклянные боксы. На карантин поместили также его знакомых и пассажиров, летевших тем же рейсом. Вскоре в Москве коронавирус подтвердился еще у пяти человек, вернувшихся с севера Италии, а также у еще одного жителя Нижнего Новгорода. Из-за угрозы распространения коронавируса столичная мэрия ввела режим повышенной готовности; вслед за ней схожие меры приняли в Новгородской области, где зараженных нет.

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